23:03 27.03.2026
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения утвердило перечень специальностей, по которым будет осуществляться наставничество в России, срок составит от одного до трех лет, следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Работа с наставником от одного до трех лет теперь предусмотрена для выпускников специалитета по восьми специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, лечебное дело, педиатрия, стоматология, остеопатия и медико-профилактическое дело. При отработке в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается в некоторых случаях почти вдвое.
Для ординаторов наставничество будет осуществляться по 82 специальностям, срок отработки составит три года для медиков, отучившихся по направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, онкология, пластическая хирургия, неонатология, детская хирургия, детская урология-андрология, детская онкология.
Чаще всего срок наставничества для них будет составлять два года, он предусмотрен для 52 специальностей, а 1,5 года - для 21. При прохождении отработки в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет.
В России начал действовать закон о наставничестве для выпускников-медиков
1 марта, 00:25
 
