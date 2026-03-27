Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения утвердило перечень специальностей, по которым будет осуществляться наставничество в России, срок составит от одного до трех лет, следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Работа с наставником от одного до трех лет теперь предусмотрена для выпускников специалитета по восьми специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, лечебное дело, педиатрия, стоматология, остеопатия и медико-профилактическое дело. При отработке в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается в некоторых случаях почти вдвое.

Для ординаторов наставничество будет осуществляться по 82 специальностям, срок отработки составит три года для медиков, отучившихся по направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, онкология, пластическая хирургия, неонатология, детская хирургия, детская урология-андрология, детская онкология.