Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества - РИА Новости, 27.03.2026
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества
Министерство здравоохранения утвердило перечень специальностей, по которым будет осуществляться наставничество в России, срок составит от одного до трех лет,... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T23:03:00+03:00
2026-03-27T23:03:00+03:00
2026-03-27T23:03:00+03:00
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества
Минздрав утвердил перечень специальностей для наставничества в России
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения утвердило перечень специальностей, по которым будет осуществляться наставничество в России, срок составит от одного до трех лет, следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Работа с наставником от одного до трех лет теперь предусмотрена для выпускников специалитета по восьми специальностям: медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, лечебное дело, педиатрия, стоматология, остеопатия и медико-профилактическое дело. При отработке в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается в некоторых случаях почти вдвое.
Для ординаторов наставничество будет осуществляться по 82 специальностям, срок отработки составит три года для медиков, отучившихся по направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, онкология, пластическая хирургия, неонатология, детская хирургия, детская урология-андрология, детская онкология.
Чаще всего срок наставничества для них будет составлять два года, он предусмотрен для 52 специальностей, а 1,5 года - для 21. При прохождении отработки в новых регионах, селах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек срок снижается до 1-1,5 лет.