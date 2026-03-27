14:48 27.03.2026 (обновлено: 14:57 27.03.2026)
В России перенесли сроки установки кнопки SOS в авто, ввозимые физлицами
Намеченное на 1 апреля введение в РФ обязательной установки кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в транспортных средствах, ввозимых физлицами,... РИА Новости, 27.03.2026
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
эра-глонасс
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, эра-глонасс
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество, ЭРА-ГЛОНАСС
© РИА Новости / Семен Апасов | Перейти в медиабанкУстановка системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" . Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Намеченное на 1 апреля введение в РФ обязательной установки кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в транспортных средствах, ввозимых физлицами, переносится на более поздний срок, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок", - сказали в министерстве.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру межведомственного согласования, добавили в министерстве.
Ранее для единичных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации для собственных нужд, действовал мораторий, подразумевающей допуск к сертификации таких автомобилей без установки на них устройств вызова экстренных оперативных служб до 2027 года.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
