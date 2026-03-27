В России перенесли сроки установки кнопки SOS в авто, ввозимые физлицами

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Намеченное на 1 апреля введение в РФ обязательной установки кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в транспортных средствах, ввозимых физлицами, переносится на более поздний срок, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

"Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок", - сказали в министерстве.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру межведомственного согласования, добавили в министерстве.