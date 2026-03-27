Требования Трампа о военной помощи НАТО неприемлемы, заявил Мерц

БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. То, что президент США Дональд Трамп свои требования о военной поддержке со стороны стран НАТО в конфликте с Ираном выразил не заранее, а уже позднее и в рамках сообщений для СМИ – неприемлемо, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана стала проверкой НАТО на поддержку США и что Вашингтон разочарован данной позицией стран альянса и не забудет этого.

"Я ведь ещё три недели назад встречался с Трампом в Белом доме. Также мы в прошлое воскресенье снова долго разговаривали по телефону. Я ему сказал: если ты хочешь, чтобы мы помогали, тогда, пожалуйста, спрашивай нас заранее, заблаговременно. А не через газеты постфактум. Такой подход — это то, что мы просто не можем принять", - сказал Мерц

Он подчеркнул, что текущий конфликт вокруг Ирана не является "войной" НАТО и что в североатлантическом альянсе существуют процедуры, которые в данном случае не были соблюдены.

"Но, разумеется, мы предлагали - на случай, если будет достигнуто прекращение огня – организовать, например, вместе с другими военную защиту Ормузского пролива", — добавил Мерц.

Германский канцлер отметил также, что для этого потребовался бы международный мандат, а для Германии — согласие бундестага и предварительное решение кабинета министров.

Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.