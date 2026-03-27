Пензенский губернатор отчитался о росте экономики и аграрных рекордах - РИА Новости, 27.03.2026
20:35 27.03.2026 (обновлено: 21:01 27.03.2026)
Пензенский губернатор отчитался о росте экономики и аграрных рекордах
Пензенская область сохранила положительную динамику в экономике и промышленном секторе и показала рекордные достижения в аграрном секторе, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Пензенская область сохранила положительную динамику в экономике и промышленном секторе и показала рекордные достижения в аграрном секторе, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в ходе отчета о работе за 2025 год перед депутатами законодательного собрания, который совпал с пятой годовщиной его представления полпредом в ПФО Игорем Комаровым в качестве главы региона.
"Только половина из всех субъектов России смогли сохранить положительную динамику по объему промышленного производства. В их числе Пензенская область. С показателем 101,4% мы занимаем 5-е место в ПФО, 32-е – в стране", – подчеркнул губернатор в своем выступлении.
Мельниченко отметил, что внешнеторговый оборот составил 46 миллиардов рублей, в том числе экспорт – 23 миллиарда рублей. Пензенская продукция поставляется в 71 страну мира. Значительный рост экспорта по итогам прошлого года отмечается в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Бенин и Индию. Ключевыми торговыми партнерами остаются Казахстан, Белоруссия и Китай.
В Пензенской области второй раз за всю историю региона было собрано более 3,5 миллиона тонн зерна, по урожайности зерновых область занимает лидирующую позицию в ПФО с показателем 39,5 центнера с гектара. По урожаю свеклы поставлен абсолютный рекорд, собрано 3 миллиона тонн, что на 850 тысяч больше прошлого года. По производству скота и птицы на убой в живом весе Пензенская область заняла первое место в ПФО с результатом 509 тысяч тонн, подчернил губернатор. Также регион лидирует в федеральном округе по темпам роста производства молока.
"В сфере дорожного строительства поддержка президента и добросовестная работа строительно-дорожных организаций позволили нам выполнить все поставленные задачи. За пять лет в регионе отремонтировано свыше двух тысяч километров дорог регионального и местного значения. Выполнен ремонт и реконструкция 25 мостовых сооружений. Таких показателей не было за весь постсоветский период. Только за 2025 год отремонтировано, построено и реконструировано порядка 500 километров дорог регионального и местного значения", - отчитался глава региона об успехах в дорожном строительстве.
Валовой региональный продукт по прогнозу в 2025 году достигнет 812 миллиардов рублей, а итогам 2028 года регион собирается выйти на триллион рублей. Темп роста региональной экономики, по уточненным данным, составляет 106,8%, что выше среднероссийского уровня.
