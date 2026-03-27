Ядерный конфликт Израиля и Ирана стал неизбежен, заявил Медведев

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде стал неизбежен, Вашингтон и Тель-Авив приблизили его своей военной операцией против Тегерана, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, в Вашингтоне и Тель-Авиве, на мой взгляд, после того, что случилось, теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен. Как это ни грустно и печально констатировать", - заявил Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.