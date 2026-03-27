Рейтинг@Mail.ru
Ядерный конфликт Израиля и Ирана стал неизбежен, заявил Медведев - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083322969.html
Ядерный конфликт Израиля и Ирана стал неизбежен, заявил Медведев
Ядерный конфликт Израиля и Ирана стал неизбежен, заявил Медведев
Ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде стал неизбежен, Вашингтон и Тель-Авив приблизили его своей военной операцией против Тегерана, считает... РИА Новости, 27.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
дмитрий медведев
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083293858.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Израиль, США, Дмитрий Медведев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ядерный конфликт Израиля и Ирана стал неизбежен, заявил Медведев

Медведев: ядерный конфликт Ирана и Израиля в каком-то виде неизбежен

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде стал неизбежен, Вашингтон и Тель-Авив приблизили его своей военной операцией против Тегерана, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, в Вашингтоне и Тель-Авиве, на мой взгляд, после того, что случилось, теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен. Как это ни грустно и печально констатировать", - заявил Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Иными словами, своей операцией Соединенные Штаты Америки и Израиль не устранили причину такого рода ядерного конфликта, а приблизили его", - добавил зампред Совбеза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Медведев о том, решатся ли США на наземную операцию в Иране. - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Медведев предположил, к чему может привести наземная операция США в Иране
Вчера, 14:14
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала