Ядерный конфликт Израиля и Ирана стал неизбежен, заявил Медведев
Ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде стал неизбежен, Вашингтон и Тель-Авив приблизили его своей военной операцией против Тегерана, считает... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:33:00+03:00
Медведев: ядерный конфликт Ирана и Израиля в каком-то виде неизбежен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде стал неизбежен, Вашингтон и Тель-Авив приблизили его своей военной операцией против Тегерана, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, в Вашингтоне и Тель-Авиве, на мой взгляд, после того, что случилось, теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен. Как это ни грустно и печально констатировать", - заявил Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Иными словами, своей операцией Соединенные Штаты Америки и Израиль
не устранили причину такого рода ядерного конфликта, а приблизили его", - добавил зампред Совбеза.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Начало военной операции Вашингтон
и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.