Рейтинг@Mail.ru
Медведев считает месть американцам после убийства Хаменеи неизбежной - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083315009.html
Медведев считает месть американцам после убийства Хаменеи неизбежной
Медведев считает месть американцам после убийства Хаменеи неизбежной - РИА Новости, 27.03.2026
Медведев считает месть американцам после убийства Хаменеи неизбежной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает неизбежной месть американцам после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:15:00+03:00
2026-03-27T15:15:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дмитрий медведев
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260326/iran-2083114067.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дмитрий медведев, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Дмитрий Медведев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Медведев считает месть американцам после убийства Хаменеи неизбежной

Медведев считает месть США после убийства Хаменеи неизбежной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает неизбежной месть американцам после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Могу сказать то, о чем говорил: после убийства верховного лидера, на мой взгляд, это совпадает и с мнением аналитиков, неизбежной является и месть американцам, которая будет осуществляться, вполне вероятно, по всему миру", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это нужно понимать, поскольку шиитов много там, вне зависимости от разновидности шиизма. И они воспринимают убийство верховного лидера как убийство первого духовного лица, патриарха. И я думаю, что мы являемся свидетелями только самого начала такого рода действий", - добавил зампред Совбеза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиДмитрий МедведевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала