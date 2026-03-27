Медведев считает месть американцам после убийства Хаменеи неизбежной
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает неизбежной месть американцам после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:15:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает неизбежной месть американцам после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Могу сказать то, о чем говорил: после убийства верховного лидера, на мой взгляд, это совпадает и с мнением аналитиков, неизбежной является и месть американцам, которая будет осуществляться, вполне вероятно, по всему миру", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это нужно понимать, поскольку шиитов много там, вне зависимости от разновидности шиизма. И они воспринимают убийство верховного лидера как убийство первого духовного лица, патриарха. И я думаю, что мы являемся свидетелями только самого начала такого рода действий", - добавил зампред Совбеза.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.