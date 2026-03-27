Медведев: более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году
14:32 27.03.2026 (обновлено: 14:40 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083303479.html
Медведев: более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году
Медведев: более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году - РИА Новости, 27.03.2026
Медведев: более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году
Более 80 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы с начала 2026 года, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T14:32:00+03:00
2026-03-27T14:40:00+03:00
дмитрий медведев
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083304029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Россия, Безопасность
Медведев: более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году

Медведев: свыше 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы с начала 2026 года, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы", - рассказал Медведев.
Зампредседатель Совбеза РФ отметил, что речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые в настоящий момент уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы.
"То есть они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну", - подчеркнул Медведев.
Медведев об отсутствии необходимости в новых волнах мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Медведев ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Дмитрий МедведевРоссияБезопасность
 
 
