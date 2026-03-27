Медведев: более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России в 2026 году

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы с начала 2026 года, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

"То есть они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну", - подчеркнул Медведев.