Медведев назвал комплектование войск беспилотной авиации в России важным

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.

"Помимо обычных контрактников сейчас идет комплектование войск беспилотной авиации. Это тема новая, но исключительно важная с учетом того, что изменился характер военных действий, и сейчас без беспилотников не решается практически ни одна важнейшая задача на поле боя. Поэтому этот элемент комплектования превратился в исключительно важный", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.