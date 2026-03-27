Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 27.03.2026 (обновлено: 14:51 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083298472.html
Россия готова к мирным переговорам на условиях Москвы, заявил Медведев
Россия готова к мирным переговорам на условиях Москвы, заявил Медведев
Россия неоднократно говорила, что готова к мирным переговорам с Украиной, но они должны вестись на сформулированных Москвой условиях, заявил зампредседателя... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083305481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a1c26b98baefc574578039ed3b145cf.jpg
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083299396.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026-03-27T14:23
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083305481_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2dd231419f041b016d5487e609955221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев: РФ готова к мирным переговорам на сформулированных Москвой условиях

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия неоднократно говорила, что готова к мирным переговорам с Украиной, но они должны вестись на сформулированных Москвой условиях, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Неоднократно говорилось, что мы готовы к мирным переговорам, но они должны вестись на тех условиях, которые были сформулированы Российской Федерацией", - сказал Медведев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Вчера, 14:25
 
РоссияМоскваВ миреДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала