Медведев: США убедили страны Залива, что защищают только себя и Израиль

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. США в иранском конфликте наглядно убедили страны Персидского залива, что они защищают только себя и Израиль, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.