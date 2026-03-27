Рейтинг@Mail.ru
Медведев счел скорое мирное разрешение конфликта в Иране невозможным - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 27.03.2026 (обновлено: 15:01 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083291658.html
Медведев счел скорое мирное разрешение конфликта в Иране невозможным
Медведев счел скорое мирное разрешение конфликта в Иране невозможным - РИА Новости, 27.03.2026
Медведев счел скорое мирное разрешение конфликта в Иране невозможным
Мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T14:05:00+03:00
2026-03-27T15:01:00+03:00
политика
в мире
иран
ближний восток
сша
дмитрий медведев
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:71:3015:1767_1920x0_80_0_0_623fc5328ac12cd711c4de8bfbd2a69e.jpg
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083292339.html
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083292838.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, иран, ближний восток, сша, дмитрий медведев, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
Политика, В мире, Иран, Ближний Восток, США, Дмитрий Медведев, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Медведев счел скорое мирное разрешение конфликта в Иране невозможным

Медведев счел мирное разрешение конфликта в Иране в скором времени невозможным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы все надеемся на мирное разрешение любого конфликта. Я думаю, что в ближайшее время, как это ни печально прозвучит, невозможно. Потому что силы, которые задействованы в нем, находятся в крайне антагонистической позиции: они ненавидят друг друга", - сказал Медведев.
Медведев допустил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди
Медведев допустил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди
Вчера, 14:08
"Некоторые наши товарищи говорят: "Такие-то и такие-то лидеры ненавидят друг друга". Но это все, конечно, разговоры, а на самом деле уровень ненависти, который сейчас присутствует на Ближнем Востоке, особенно после убийства верховного лидера Ирана и, по сути, лидера шиитского мира, мне кажется, делает такого рода мирный способ разрешения иллюзорным", - отметил он.
В этом контексте Медведев обратил внимание на ситуацию вокруг ближневосточного урегулирования, решение которого длится на протяжении 70-80 лет.
"Да, наверное, рано или поздно какое-то примирение произойдет, но давайте вспомним, что происходит в ближневосточном урегулировании на протяжении последних 70-80 лет. Никакого мирного урегулирования там нет и в помине. И только хуже и хуже. То один конфликт, то другой, то Газа. Но и этот конфликт не внес успокоения. Поэтому мой прогноз такой: мирного разрешения этого конфликта пока не просматривается", - добавил Медведев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Медведев: наземная операция США в Иране приведет к фатальным последствиям
Медведев: наземная операция США в Иране приведет к фатальным последствиям
Вчера, 14:11
 
ПолитикаВ миреИранБлижний ВостокСШАДмитрий МедведевАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала