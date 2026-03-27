Медведев счел скорое мирное разрешение конфликта в Иране невозможным
2026-03-27T14:05:00+03:00
Медведев счел мирное разрешение конфликта в Иране в скором времени невозможным
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы все надеемся на мирное разрешение любого конфликта. Я думаю, что в ближайшее время, как это ни печально прозвучит, невозможно. Потому что силы, которые задействованы в нем, находятся в крайне антагонистической позиции: они ненавидят друг друга", - сказал Медведев
.
"Некоторые наши товарищи говорят: "Такие-то и такие-то лидеры ненавидят друг друга". Но это все, конечно, разговоры, а на самом деле уровень ненависти, который сейчас присутствует на Ближнем Востоке
, особенно после убийства верховного лидера Ирана
и, по сути, лидера шиитского мира, мне кажется, делает такого рода мирный способ разрешения иллюзорным", - отметил он.
В этом контексте Медведев обратил внимание на ситуацию вокруг ближневосточного урегулирования, решение которого длится на протяжении 70-80 лет.
"Да, наверное, рано или поздно какое-то примирение произойдет, но давайте вспомним, что происходит в ближневосточном урегулировании на протяжении последних 70-80 лет. Никакого мирного урегулирования там нет и в помине. И только хуже и хуже. То один конфликт, то другой, то Газа. Но и этот конфликт не внес успокоения. Поэтому мой прогноз такой: мирного разрешения этого конфликта пока не просматривается", - добавил Медведев.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.