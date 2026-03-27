Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил на вопросы РИА Новости о Ближнем Востоке и гособоронзаказе - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 27.03.2026 (обновлено: 14:44 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/medvedev-2083290933.html
Медведев ответил на вопросы РИА Новости о Ближнем Востоке и гособоронзаказе
Медведев ответил на вопросы РИА Новости о Ближнем Востоке и гособоронзаказе
2026-03-27T14:03:00+03:00
2026-03-27T14:44:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
сша
дмитрий медведев
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083290279_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c772ab0c059ef5baabc831bd97077aed.jpg
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев отвечает на вопросы РИА Новости
2026-03-27T14:03
true
PT18M06S
Медведев о будущем Ближнего Востока
2026-03-27T14:03
true
PT0M22S
Медведев: США убедили страны Персидского залива, что они защищают только себя и Израиль
США в иранском конфликте убедили страны Персидского залива, что они защищают только себя и Израиль, заявил Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
2026-03-27T14:03
true
PT0M40S
Медведев о том, решатся ли США на наземную операцию в Иране.
Медведев о том, решатся ли США на наземную операцию в Иране.
2026-03-27T14:03
true
PT0M47S
Медведев о выполнении гособоронзаказа
2026-03-27T14:03
true
PT0M55S
Медведев об отсутствии необходимости в новых волнах мобилизации
2026-03-27T14:03
true
PT0M28S
Медведев о темпах производства "Орешника"
2026-03-27T14:03
true
PT1M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083290279_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_31d1e4303053ebbbb614aec94363d063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, сша, дмитрий медведев, военная операция сша и израиля против ирана, видео
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Дмитрий Медведев, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на вопросы РИА Новости о конфликте на Ближнем Востоке, возможности наземной операции США в Иране, а также о выполнении гособоронзаказа и комплектовании Вооруженных сил России по контракту.
Медведев: мирное решение конфликта на Ближнем Востоке пока не просматривается

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ответил на вопросы РИА Новости о конфликте на Ближнем Востоке, возможности наземной операции США в Иране, а также о выполнении гособоронзаказа и комплектовании Вооруженных сил России по контракту.

О конфликте на Ближнем Востоке

"Да, наверное, рано или поздно какое-то примирение произойдет, но давайте вспомним, что происходит в ближневосточном урегулировании на протяжении последних 70-80 лет. Никакого мирного урегулирования там нет и в помине. И только хуже и хуже. То один конфликт, то другой, то Газа. Но и этот конфликт не внес успокоения. Поэтому мой прогноз такой: мирного разрешения этого конфликта пока не просматривается".

О последствиях операции США в Иране

"После убийства верховного лидера, на мой взгляд, это совпадает и с мнением аналитиков, неизбежной является и месть американцам, которая будет осуществляться, вполне вероятно, по всему миру. Это нужно понимать, поскольку шиитов много там, вне зависимости от разновидности течения шиизма. И они воспринимают убийство верховного лидера как убийство первого духовного лица, патриарха. И я думаю, что мы являемся свидетелями только самого начала такого рода действий. Это первое.
Второе, о чем еще хотел бы сказать. Очевидно, что США наглядно убедили все страны Залива, что они защищают только себя и Израиль и более никого. И это, конечно, очевидный урок для всех стран Залива.
Более того, скажу такую вещь, может быть, отчасти сейчас крамольную, хотя уже об этом говорят: я почти уверен, что страны Залива, во всяком случае часть стран Залива, теперь будут создавать свой ядерный щит. И это, естественно, будет все больше и больше напрягать ситуацию".

О наземной операции в Иране

"Для региона, я думаю, последствия будут фатальные. Для всех участников. Поскольку залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме".

О последствиях убийства Хаменеи

"По моему мнению, после убийства верховного лидера нет никаких сомнений, что Иран продолжит ядерные испытания в той или иной форме. И стало быть, рано или поздно получит ядерное оружие. Я говорил об этом и после первого конфликта, чем вызвал недовольство американских должностных лиц. Но без всяких сомнений, сейчас ситуация выглядит гораздо хуже".

О заявлениях Макрона

"Болтовня Макрона о том, что мы тут теперь самостоятельные и делаем все что хотим, да еще и поделиться можем, не основана ни на чем существенном. Значит, это все равно будет коллективное решение Североатлантического альянса".

О гособоронзаказе

"Все идет, как принято говорить, по установленному плану, утвержденному Верховным главнокомандующим. Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения. Ну иначе мы просто не смогли бы воевать, потому что на стороне нашего противника воюет весь западный мир, а мы сами себя снабжаем всем. Поэтому в этом смысле пусть не волнуются. У нас с оружием все в порядке, и в случае необходимости мы его будем применять".

О комплектовании вооруженных сил

"Мы в прошлом году набрали более 400 тысяч добровольцев, то есть контрактников, которые по зову сердца, будучи патриотами, пошли защищать нашу страну. И в этом году все идет заданным темпом, заданными параметрами. Помимо обычных контрактников, сейчас идет комплектование войск беспилотной авиации. Это тема новая, но исключительно важная".
"С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы. Речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих, которые в настоящий момент уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы".

О новой волне мобилизации

"В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач".

О новых образцах вооружений

"Новые образцы каждый год появляются, наверное, не очень корректно и правильно что-то называть. Есть такие резонансные виды вооружений, о которых было объявлено, которые имеют высокую разрушительную силу, но в то же время носят избирательный характер, являются высокоточными. Они известны все. Естественно, происходит постоянное совершенствование этих видов вооружений, средств поражения. Я, например, регулярно в ходе испытаний на полигонах смотрю, как они применяются. И хочу сказать, что это выглядит весьма и весьма достойно. Не погружаясь в какие-то нюансы, могу сказать, что это самые передовые виды техники".

О беспилотниках

"За довольно короткий период мы сумели нарастить в кратных цифрах выпуск и легких беспилотных аппаратов, включая коптеры, FPV-дроны, и тяжелых, которые выполняют сложные задачи, то есть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Нет предела совершенству".

Об "Орешнике"

"При помощи одного "Орешника" военные задачи не решаются и войны не выигрываются. Я не рассматриваю ситуацию, когда, допустим, тот же самый "Орешник" или иное высокоточное оружие несет ядерный боезаряд. Но мы с вами понимаем, что это путь в очень плохом направлении.
Подчеркиваю, что вообще для решения военных задач в современной войне ракеты очень важны, как и беспилотники. Но не менее важны люди, которые прямо на передовой сражаются и держат периметр, что называется. Наша линия боевого соприкосновения огромная. Если ты хочешь удерживать территорию, здесь невозможно ограничиться двумя-тремя ракетами или десятками беспилотников".
 
В миреБлижний ВостокРоссияСШАДмитрий МедведевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала