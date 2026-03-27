В MAX появятся сервисы помощи жильцам многоквартирных домов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.

Минстрой России запустил в Mах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов. Цифровой помощник в домовом чате напомнит о необходимости внесения показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг. С помощью чат-бота с 1 апреля также можно будет отправить запрос в управляющую компанию", - рассказали там.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо вступить в домовой чат в социальной сети, открыть список участников и найти среди них чат-бот. У жителей большинства регионов - это "Госуслуги Дом", а у москвичей - "Электронный Дом".

Отмечается, что вступить в домовой чат жильцы могут по QR-коду, который размещен на информационном стенде дома или в офисе управляющей компании, а также через приложение "Госуслуги Дом".