В MAX появятся сервисы помощи жильцам многоквартирных домов

2026-03-27T13:08:00+03:00
В MAX появятся сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Минстрой России запустил в Mах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов, цифровой помощник будет напомнить о необходимости внесения показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе Мах
"Минстрой России
запустил в Mах сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов. Цифровой помощник в домовом чате напомнит о необходимости внесения показаний счетчиков и оплаты коммунальных услуг. С помощью чат-бота с 1 апреля также можно будет отправить запрос в управляющую компанию", - рассказали там.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо вступить в домовой чат в социальной сети, открыть список участников и найти среди них чат-бот. У жителей большинства регионов - это "Госуслуги Дом", а у москвичей - "Электронный Дом".
Отмечается, что вступить в домовой чат жильцы могут по QR-коду, который размещен на информационном стенде дома или в офисе управляющей компании, а также через приложение "Госуслуги Дом".
В национальном мессенджере уже создано 539 тысяч домовых чатов для взаимодействия жильцов и представителей управляющих компаний по всей России, в конце марта их аудитория превысила 12 миллионов человек.