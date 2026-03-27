Илон Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа и Моди, пишет NYT - РИА Новости, 27.03.2026
22:28 27.03.2026
Илон Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа и Моди, пишет NYT
В мире, США, Индия, Ближний Восток, Илон Маск, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT: Илон Маск принял участие в телефонном разговоре Трампа и Моди

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар – РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск поучаствовал в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который состоялся ранее на неделе, утверждает New York Times со ссылкой на источники.
Звонок прошел во вторник, 24 марта. Посол США в Индии Серджио Гор сообщал, что лидеры стран обсудили конфликт на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Ормузском проливе.
"Илон Маск во вторник принял участие в телефонном разговоре с президентом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди - необычное появление частного лица в беседе между двумя главами государств в условиях военного кризиса", – пишет СМИ, предполагая, что Маск наладил отношения с Трампом.
"Неясно, почему Маск участвовал в разговоре или говорил ли он", – отмечает NYT.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
В конце сентября на панихиде по убитому консервативному активисту Чарли Кирку между Трампом и Маском состоялся разговор, они пожали другу другу руки. Трамп на прощание похлопал Маска по спине.
