В РПЦ усомнились в методологии ВЦИОМ в опросе про магию

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Методология ВЦИОМ, который в своем опросе фактически приравнял посещение храмов к магическим практикам, а почитание святых поставил в один ряд с поклонением русалкам и домовым, вызывает вопросы, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По данным опроса ВЦИОМ, восемь из десяти (81%) граждан РФ допускают существование сверхъестественных сил. Так, две трети (66%) респондентов верят в святых, покровительствующих людям в опасности, 57% - в духов или божеств, которые покровительствуют военным, дают храбрость, защищают и поддерживают во время боевых действий. Половина опрошенных допускают существование домового, 48% - богов-покровителей детей, животных.

Кроме того, согласно результатам опроса, 85% россиян обращались к "магическим практикам". При этом в публикации ВЦИОМ уточняется, что 59% опрошенных посещали "священные источники" с целебной водой, 36% - посещали "священные места", 52% респондентов читали гороскопы или обращались за советом к астрологу, 37% - гадали.

"Там, где есть подлинная вера, суеверия исчезают. Непонятна мотивация ВЦИОМ, который фактически отнес посещение святых мест, к которым относятся и храмы, а также набор святой воды к магическим практикам. А почитание святых поставил в один ряд с русалками и домовыми. Мы согласны с тем, что распространение магизма в российском обществе требует исследований, но, представляется, что методология тут требует уточнения", - сказал Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что распространение суеверий "делает людей уязвимыми перед торговцами всевозможными оккультными услугами, а это уже вопрос общественного значения".