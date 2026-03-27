Постпред России в Вене заявил о претензиях МАГАТЭ из-за их оценок по ЗАЭС - РИА Новости, 27.03.2026
05:11 27.03.2026
Постпред России в Вене заявил о претензиях МАГАТЭ из-за их оценок по ЗАЭС
Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за необъективных оценок по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 27.03.2026
в мире
россия
энергодар
вена
алексей лихачев
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Постпред России в Вене заявил о претензиях МАГАТЭ из-за их оценок по ЗАЭС

Ульянов: РФ предъявила МАГАТЭ претензии из-за необъективных оценок по ЗАЭС

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за необъективных оценок по Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Комментируя встречу российской стороны с представителями МАГАТЭ в Москве в марте, постпред РФ отметил, что контакты в таком формате проходят раз в 3-4 месяца. С российской стороны в них участвуют заинтересованные ведомства: "Росатом", министерство иностранных дел, министерство обороны, Росгвардия, Ростехнадзор. Возглавляет делегацию генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Происходит сверка часов, отметил дипломат.
"Могу сказать, что, не сговариваясь, и Алексей Евгеньевич (Лихачев), и представитель Минобороны, и я предъявили претензии МАГАТЭ по части того, как освещаются события на подконтрольных Киеву атомных электростанциях с одной стороны и на российской Запорожской АЭС – с другой. Явно, что у секретариата МАГАТЭ не получается обеспечить беспристрастность и объективность", - сказал Ульянов.
Ранее в марте Лихачев заявлял, что ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
