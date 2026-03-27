Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи региона в демографии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященном реализации государственной демографической политики на сельских территориях регионов округа.

"Сделали то, чего от нас не ждали. В 2025 году Росстат зарегистрировал в Нижегородской области рождение малышей на 1 тысячу больше, чем сам спрогнозировал. Это значит, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми, оказанию помощи многодетным приносит свои плоды. На заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове наш опыт ставили в пример другим регионам", – написал Люлин в Max.

Он отметил, что несмотря на первые успехи, предстоит еще много работы, поскольку население в ПФО сокращается, особенно на селе. Так, в некоторых регионах России за 10 лет в города переехали больше 30% селян.

"Как переломить эту тенденцию? Обсуждали этот вопрос вместе с главами регионов, представителями федеральных министерств и ведомств. Меры принимаются. Работают 14 федеральных госпрограмм поддержки. Дополнительно каждый регион ищет свои подходы. Например, Нижегородская область платит 2 миллиона "жилищных" рублей молодым специалистам АПК. В Мордовии, Чувашии субсидируют ставку по сельской ипотеке, списывают долг после рождения детей в семье. Но сами по себе выплаты и ипотека – точечные меры. Чтобы люди перестали уезжать, нужно новое качество жизни", – отметил Люлин.