Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи региона в демографии - РИА Новости, 27.03.2026
Нижегородская область
 
11:25 27.03.2026 (обновлено: 11:27 27.03.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи региона в демографии
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи региона в демографии - РИА Новости, 27.03.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи региона в демографии
Системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений... РИА Новости, 27.03.2026
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижегородская область
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил успехи региона в демографии

В Нижегородской области оценили работу нижегородцев по поддержке семей с детьми

© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : Пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвященном реализации государственной демографической политики на сельских территориях регионов округа.
"Сделали то, чего от нас не ждали. В 2025 году Росстат зарегистрировал в Нижегородской области рождение малышей на 1 тысячу больше, чем сам спрогнозировал. Это значит, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми, оказанию помощи многодетным приносит свои плоды. На заседании Совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове наш опыт ставили в пример другим регионам", – написал Люлин в Max.
Он отметил, что несмотря на первые успехи, предстоит еще много работы, поскольку население в ПФО сокращается, особенно на селе. Так, в некоторых регионах России за 10 лет в города переехали больше 30% селян.
"Как переломить эту тенденцию? Обсуждали этот вопрос вместе с главами регионов, представителями федеральных министерств и ведомств. Меры принимаются. Работают 14 федеральных госпрограмм поддержки. Дополнительно каждый регион ищет свои подходы. Например, Нижегородская область платит 2 миллиона "жилищных" рублей молодым специалистам АПК. В Мордовии, Чувашии субсидируют ставку по сельской ипотеке, списывают долг после рождения детей в семье. Но сами по себе выплаты и ипотека – точечные меры. Чтобы люди перестали уезжать, нужно новое качество жизни", – отметил Люлин.
"Работа. Жилье. Дороги. Связь. Школы. Детсады. Больницы. Культура и спорт. Ни одной мелочи нельзя упустить, чтобы сделать деревенскую жизнь привлекательной для миллионов людей. Только тогда они поверят в будущее на селе – для себя, своих детей и внуков", – резюмировал председатель законодательного собрания Нижегородской области.
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
