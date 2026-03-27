Вице-премьер Ливана заявил о риске превращения страны в сектор Газа

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вице-премьер Ливана Тарек Митри заявил, что существуют реальные опасения того, что Ливан превратится в еще один сектора Газа из-за интенсивных израильских ударов, сообщает телеканал Sky News по итогам интервью.
«
"Митри предупредил, что масштабы и интенсивность израильских ударов грозят превратить некоторые районы Ливана в еще один сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала.
По его словам, в отношении этого существуют "реальные опасения".
Эскалация между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.