Евгений Матушкин: налоговые льготы установлены для поддержки МСП
Тамбовская область
 
19:06 27.03.2026
Евгений Матушкин: налоговые льготы установлены для поддержки МСП
Евгений Матушкин: налоговые льготы установлены для поддержки МСП

Евгений Матушкин: налоговые льготы установили для поддержки субъектов МСП

© Фото представлено пресс-службой Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Установление налоговых льгот в Тамбовской области направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приоритетных отраслях, сообщил председатель областной думы Евгений Матушкин.
В пятницу на заседании был принят закон, устанавливающий дифференцированные налоговые ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
"Новые ставки устанавливаются для ряда категорий налогоплательщиков таких отраслей, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, социальная сфера, информационные технологии, наука, высокотехнологичное производство. Принятие закона позволит снизить налоговую нагрузку на приоритетные отрасли, повысить финансовую устойчивость субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулировать деловую активность, развитие производственного сектора в регионе", — цитирует Матушкина пресс-служба Тамбовской областной думы.
Действие введенных норм будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Отмечается, что пониженные ставки являются востребованной мерой налогового стимулирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также внесены изменения в региональный закон "О применении на территории Тамбовской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций". Определены приоритетные направления инвестиционных проектов: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.
Законом предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет области, с 17% до 5%; а также право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика применительно к объектам основных средств, сведения о которых содержатся в реестре инвестиционных проектов.
"Внесенные в региональное законодательство изменения направлены на привлечение предприятий региона, осуществляющих деятельность по вышеуказанным направлениям, к реализации проектов технологического суверенитета, на создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности", — заключил Матушкин.
