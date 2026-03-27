Хорошие новости
 
05:08 27.03.2026 (обновлено: 10:35 27.03.2026)
Котята редкого дальневосточного леопарда попали в кадр в Приморье
Котята редкого дальневосточного леопарда попали в кадр в Приморье
Самка редкого дальневосточного леопарда с двумя котятами попали в кадр фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, рассказали в учреждении. РИА Новости, 27.03.2026
хорошие новости
россия
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
В Приморье запечатлели семью редкого дальневосточного леопарда

© Нацпарк "Земля леопарда"Котята дальневосточного леопарда из известной "династии" в Приморье
Котята дальневосточного леопарда из известной "династии" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Самка редкого дальневосточного леопарда с двумя котятами попали в кадр фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, рассказали в учреждении.
"Семью дальневосточного леопарда — самку с двумя котятами — запечатлел всемирно известный фотограф дикой природы Сергей Горшков. Сцену из жизни пятнистой семьи удалось "подглядеть" фотографу-анималисту в северной части нацпарка. На видео — семья с котятами возрастом 10-12 месяцев самки под номером Leo 156F. На кадрах котята играют, отрабатывая охотничьи навыки. Детеныши даже "пробуют на вкус" скрытую лесную камеру, изучая незнакомый объект", — говорится в публикации.

Самка уже показывала своих детенышей: этих же котят в возрасте семи-девяти месяцев запечатлел другой известный фотограф, Саша Фонсека. Для Leo 156F это первый зарегистрированный выводок.
Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" выяснили, что бабушка маленьких леопардов — самка под номером Leo 113F, а прабабушка — многодетная Leo 37F по имени Умка — одна из знаменитых кошек, внесших значительный вклад в восстановление популяции этого редкого вида.
По словам ученых, скоро детеныши отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь.
В 2020 году Горшков стал победителем самого престижного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year с фотографией амурского тигра, сделанной на "Земле леопарда".
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая у границы с Россией. Еще несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По последним данным, численность вида в России превышает 120 особей.
