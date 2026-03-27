https://ria.ru/20260327/leopard-2083189433.html
Котята редкого дальневосточного леопарда попали в кадр в Приморье
Самка редкого дальневосточного леопарда с двумя котятами попали в кадр фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, рассказали в учреждении. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T05:08:00+03:00
хорошие новости
россия
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083213595_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_80c6cb0fa5e60723ff52fafe55afc874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083213595_0:0:609:457_1920x0_80_0_0_7b9566603d6a4334abaa369c4793ec1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Приморье запечатлели семью редкого дальневосточного леопарда
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости.
Самка редкого дальневосточного леопарда с двумя котятами попали в кадр фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, рассказали в учреждении
.
«
"Семью дальневосточного леопарда — самку с двумя котятами — запечатлел всемирно известный фотограф дикой природы Сергей Горшков. Сцену из жизни пятнистой семьи удалось "подглядеть" фотографу-анималисту в северной части нацпарка. На видео — семья с котятами возрастом 10-12 месяцев самки под номером Leo 156F. На кадрах котята играют, отрабатывая охотничьи навыки. Детеныши даже "пробуют на вкус" скрытую лесную камеру, изучая незнакомый объект", — говорится в публикации.
Самка уже показывала своих детенышей: этих же котят в возрасте семи-девяти месяцев запечатлел другой известный фотограф, Саша Фонсека. Для Leo 156F это первый зарегистрированный выводок.
Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" выяснили, что бабушка маленьких леопардов — самка под номером Leo 113F, а прабабушка — многодетная Leo 37F по имени Умка — одна из знаменитых кошек, внесших значительный вклад в восстановление популяции этого редкого вида.
По словам ученых, скоро детеныши отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь.
В 2020 году Горшков стал победителем самого престижного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year с фотографией амурского тигра, сделанной на "Земле леопарда".
Дальневосточный леопард — один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
и на небольшом участке Китая
у границы с Россией
. Еще несколько особей замечали у границы с КНДР
. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По последним данным, численность вида в России превышает 120 особей.