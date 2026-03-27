Котята редкого дальневосточного леопарда попали в кадр в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар — РИА Новости. Самка редкого дальневосточного леопарда с двумя котятами попали в кадр фотоловушки в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, рассказали в учреждении

« "Семью дальневосточного леопарда — самку с двумя котятами — запечатлел всемирно известный фотограф дикой природы Сергей Горшков. Сцену из жизни пятнистой семьи удалось "подглядеть" фотографу-анималисту в северной части нацпарка. На видео — семья с котятами возрастом 10-12 месяцев самки под номером Leo 156F. На кадрах котята играют, отрабатывая охотничьи навыки. Детеныши даже "пробуют на вкус" скрытую лесную камеру, изучая незнакомый объект", — говорится в публикации.

Самка уже показывала своих детенышей: этих же котят в возрасте семи-девяти месяцев запечатлел другой известный фотограф, Саша Фонсека. Для Leo 156F это первый зарегистрированный выводок.

Сотрудники отдела науки "Земли леопарда" выяснили, что бабушка маленьких леопардов — самка под номером Leo 113F, а прабабушка — многодетная Leo 37F по имени Умка — одна из знаменитых кошек, внесших значительный вклад в восстановление популяции этого редкого вида.

По словам ученых, скоро детеныши отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь.

В 2020 году Горшков стал победителем самого престижного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year с фотографией амурского тигра, сделанной на "Земле леопарда".