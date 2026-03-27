Эксперт назвал голосование Аргентины в ООН по работорговле прискорбным

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мар - РИА Новости. Голосование Аргентины в ООН по работорговле ставит пятно на стране, ещё в 1813 году сделавшей существенные шаги по ее отмене, сообщил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

"Совершенно прискорбно, что аргентинское государство из-за детской и безоговорочной покорности Соединенным Штатам и Израилю проголосовало против этого конкретного вопроса, особенно учитывая, что Аргентина была одной из самых передовых стран в деле отмены рабства, сделав это еще в 1813 году, раньше США", - отметил Ламеса.