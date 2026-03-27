Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 27.03.2026 (обновлено: 09:32 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/lada-2083200770.html
"АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы введет подписку на Lada Vesta
авто
максим соколов
lada vesta
российский союз промышленников и предпринимателей
осаго
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083210721_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_6162f7a2da287af558b088df770660a9.jpg
https://ria.ru/20260320/avtovaz-2081879239.html
https://ria.ru/20260318/lada-2081343676.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083210721_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_2b9fc8120545d325001b51d0a0720c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Соколов: "АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta по цене 40 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в ближайшее время введет платную подписку на Lada Vesta, рассказал глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.
«
"Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц", — ответил он на вопрос РИА Новости.
Программу планируют распространить на Largus и Granta, она будет доступна в том числе водителям такси.
На прошлой неделе СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию "АвтоВАЗа", сообщали о том, что концерн разработал альтернативный вариант покупки автомобилей — платную подписку на машины. Предположительно, речь идет о договоре на 12 месяцев, по которому авто смогут управлять до трех водителей.
Максимальный пробег за этот год составит 33 тысячи километров. Подписка включает ОСАГО и КАСКО, техобслуживание и сезонную смену шин.
АвтоМаксим СоколовLada VestaРоссийский союз промышленников и предпринимателейОСАГОАвтоВАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала