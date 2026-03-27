"АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы введет подписку на Lada Vesta

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в ближайшее время введет платную подписку на Lada Vesta, рассказал глава компании Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.
«
"Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тысяч рублей в месяц", — ответил он на вопрос РИА Новости.
Программу планируют распространить на Largus и Granta, она будет доступна в том числе водителям такси.
На прошлой неделе СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию "АвтоВАЗа", сообщали о том, что концерн разработал альтернативный вариант покупки автомобилей — платную подписку на машины. Предположительно, речь идет о договоре на 12 месяцев, по которому авто смогут управлять до трех водителей.
Максимальный пробег за этот год составит 33 тысячи километров. Подписка включает ОСАГО и КАСКО, техобслуживание и сезонную смену шин.
Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport
18 марта, 07:04