Подписку на Lada планируют распространить на модели Largus и Granta

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подписку на автомобили Lada планируется распространить, помимо модели Vesta, на Largus и Granta, программа будет доступна в том числе водителям такси, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили - ред.) и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, - она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о планах ввести подписку на автомобили Lada.
Источник назвал стоимость новой Lada Vesta Sport
18 марта, 07:04
Первым автомобилем Lada, который будет доступен по подписке, станет Vesta, программа будет запущена весной 2026 года.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
5 марта, 17:58