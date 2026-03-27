Подписку на Lada планируют распространить на модели Largus и Granta

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подписку на автомобили Lada планируется распространить, помимо модели Vesta, на Largus и Granta, программа будет доступна в том числе водителям такси, рассказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.