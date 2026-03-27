Кулики вернулись на Куликово поле

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Одни из первых перелетных птиц – кулики вернулись в Тульскую область после зимовки, сообщила РИА Новости начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова.
"Кулики — это достаточно большая группа птиц: и ржанковые, и кулики-сороки, и бекасовые, и чибисы. Они возвращаются одними из первых. Как только водоемы вскрываются, они и прилетают, потому что они околоводные. Часть останется здесь, а большая часть, наверное, все-таки улетит дальше", — рассказала Бурова.
По словам эксперта, сейчас куликов можно встретить по всей территории музея-заповедника — они активно ищут пищу и готовятся к гнездованию. Особенно много их у водоемов, но птицы не задерживаются на одном месте, облетая большие территории.
Целенаправленных наблюдений за численностью куликов музей-заповедник не ведет, однако специалисты фиксируют их прилет и отлет. При этом Бурова отметила, что никакой прямой связи между названием "Куликово поле" и прилетевшими птицами нет.
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Чибис на Куликовом поле
Чибис на Куликовом поле
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным Музеем-заповедником "Куликово поле"
Чибисы на Куликовом поле
Чибисы на Куликовом поле
© Фото предоставлено Государственным Музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным Музеем-заповедником "Куликово поле"
Чибис на Куликовом поле
Чибис на Куликовом поле
© Фото предоставлено Государственным Музеем-заповедником "Куликово поле"
Чибис на Куликовом поле
© Фото предоставлено государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
