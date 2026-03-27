С ядерным привкусом: определился худший сценарий мирового кризиса

Подходит к концу пятидневный ультиматум американского президента Дональда Трампа, который он озвучил в понедельник, 23 марта. Вашингтон пригрозил атаками по иранским электростанциям, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. МАГАТЭ и российский "Росатом", который достраивал иранскую АЭС, бьют тревогу. Под угрозу попадает атомная электростанция "Бушер", которая расположена на побережье Персидского залива.

Авиаудар по ней способен привести мир к новой крупнейшей ядерной катастрофе в истории. Для мира в конечном счете это будет означать, по сути, такой же исход, как в случае, если Иран продолжит блокировать Ормуз еще месяц: энергетический коллапс и глобальный кризис. Но для стран Персидского залива второй вариант выглядит предпочтительней, потому что не будет сопровождаться смертями, болезнями и голодом в случае аварии на атомной станции Исламской Республики Иран.

АЭС "Бушер" — второго поколения, но Россия возводила ее с учетом третьего уровня безопасности, поэтому реактор станции имеет более серьезную защиту, чем, например, японская АЭС "Фукусима". Реактор защищен специальной гермооболочкой — это железобетонный корпус, который накрывает реактор сверху и способен выдерживать удар легкомоторного самолета. Однако на многочисленные удары фугасных авиабомб он, конечно, не был рассчитан. Поэтому неоднократное и точечное попадание в реактор может привести к разрушению защитной оболочки, взрыву и выбросу радиации.

Однако опасны любые удары в районе станции, потому что на площадке находится много различных систем, которые куда более уязвимы к ударам авиабомб, а также 72 тонны делящихся материалов и 210 тонн отработанного ядерного топлива.

В зоне риска находится, например, система охлаждения. История уже знает печальный пример, как разрушение системы охлаждения приводило к взрыву атомного реактора. Речь идет об атомной катастрофе на уже упоминавшейся выше японской АЭС "Фукусима". Там на самом реакторе стояла более слабая защита, но к аварии привело совсем другое: землетрясение и цунами разрушили систему охлаждения, а конкретно — циркуляционные насосы, которые охлаждают воду. Если насосы прекращают работать, то вместо охлаждения зоны реактора происходит его неконтролируемый разогрев. В результате определенных реакций выделяется водород, который при смешивании с кислородом дает взрыв — атомный реактор взлетает на воздух.

Так произошло на "Фукусиме". Риск подобной аварии существует сейчас и на Запорожской атомной электростанции, которая находится в зоне боевых действий. Именно поэтому ее мощность сведена до самого возможного минимума. Это может стать выходом и для иранской АЭС — снизить ее мощность на время боевых действий. Полностью это не предотвратит катастрофу, но сократит ее масштаб. Пойдет ли на такие предупреждающие шаги Тегеран, неясно.

С экономической точки зрения вывод из энергосистемы АЭС "Бушер" будет неприятным, но не критичным для всей Исламской Республики. Эта станция вырабатывает около двух процентов электроэнергии, потребляемой в стране. В случае отключения станции пострадает больше юг Ирана, но не вся страна. Более чем на 80 процентов иранцы получают свет благодаря газовым теплоэлектростанциям. Но боевые удары по всей этой инфраструктуре способны не только привести к нормированному графику подачи электричества, но и обесточить, погрузить во тьму всю страну.

Удар по АЭС "Бушер" затронет уже не только сам Иран, но практически весь регион Персидского залива. Никто не сможет остановить молекулы радиации, глубина распространения которых будет зависеть от направления и силы ветров. Эксперты уверены, что так или иначе авария на "Бушере" затронет Кувейт, Бахрейн, Катар, часть Саудовской Аравии и ОАЭ, в худшем случае — Оман и юг Ирака.

Еще одна опасность — это заражение акватории Персидского залива. Для многих стран этого региона море не просто транспортная артерия, но и источник питьевой воды. Остановка опреснительных сооружений из-за аварии на АЭС может лишить людей базовой потребности в чистой воде.

Следующий этап гуманитарной катастрофы — заражение планктона и рыбы в проливе. Это уже удар по продовольственной безопасности региона. Он означает остановку рыболовства — важного источника заработка и пропитания в стране, а также изъятие тонн уже выловленной продукции из оборота. Морское течение способно разносить "заразу" по всем свету.

В Ближневосточном регионе есть и другие атомные объекты, например АЭС в ОАЭ. Иран в качестве ответа может нанести удар по израильскому исследовательскому центру в Димоне.

На фоне социальной, гуманитарной и экологической катастрофы экономические последствия могут показаться даже не такими насущными. Однако их почувствует на себе весь мир. Подобного масштаба атомная авария взорвет мировые рынки от ужаса и неопределенности. Цены на все энергоресурсы — и на нефть, и на газ, и на уголь, и следом на другие товары — взлетят. Морская логистика и торговля станут золотыми из-за тарифов на фрахт и страхование. Даже если Ормузский пролив будет открыт из-за ослабления Ирана аварией, дефицит, инфляция и, как итог, мировая рецессия будут обеспечены с большей долей вероятности.