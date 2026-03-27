"Двадцать девятого марта в Москве пройдет выставка-пристройство кошек из приютов #Всемпокотику. С 11.00 до 18.00 в Малом зале на Artplay благотворительный фонд "Подарок судьбы" проведет выставку #Всемпокотику, на которой 100 котов из разных приютов Москвы и Московской области будут искать свою семью", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что все животные здоровы, привиты, обработаны от паразитов и полностью готовы к переезду в новый дом - забрать кота можно прямо в день выставки, для оформления договора нужен паспорт. Опекуны животных расскажут потенциальным хозяевам об особенностях поведения и здоровья своих подопечных, а консультации специалистов и подарки помогут с адаптацией питомца в новом доме.