Пора рассчитаться. Зеленский угодил в собственную ловушку

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Киеву наконец удалось обратить на себя внимание США, правда, вместо предоставления новой помощи Вашингтон заинтересовался расходованием старой. Американские аудиторы выявили несостыковки в распределении многомиллиардных траншей. Теперь Украине грозит полномасштабное финансовое разбирательство. О его перспективах — в материале РИА Новости.

В ходе следствия

В USAID возникли вопросы: там не поняли, на что Киев потратил выделенные деньги. О нарушениях сообщил заместитель генерального инспектора агентства Адам Каплан.

"На Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчеты вовремя или вообще", — сказал он на слушаниях в профильном комитете палаты представителей. То есть фактически контроль за расходованием средств отсутствовал.

© Фото : USDAgov Помощь от Агентства США по международному развитию (USAID)

Предполагалось, что Минфин Украины собирает и верифицирует данные о расходах, а независимые аудиторские фирмы проводят ежегодные финансовые аудиты. В USAID же обнаружили, что часть средств поступила лицам, проживающим за границей, что противоречит украинскому законодательству. Более того, часть платежей дублировалась. Точный объем пока не известен, но четверо из 26 человек получили выплаты дважды, подтверждает украинская сторона, указано в отчете ведомства.

Каплан рассказал, что расследования случаев мошенничества и коррупции в связи с оказанием Киеву невоенной поддержки уже ведутся, и подчеркнул, что США необходимо обеспечить в будущем своевременное получение информации от наблюдателей. Между тем Дональд Трамп намерен разобраться, куда ушли средства, выделенные предыдущей администрацией. Особенное внимание уделят наличным расчетам.

Внутреннее напряжение

Продолжаются и другие дела, связанные с хищениями средств на Украине. Так, разбирательство в связи с коррупцией в энергосекторе, начавшееся в ноябре 2025-го, получило новый виток развития. На прошлой неделе НАБУ завело уголовное дело в связи со схемой, по которой украинская национальная компания "Энергоатом" потеряла два миллиарда гривен (46,3 миллиона долларов) на продажах электроэнергии, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Следом в суд направили дело о завладении 146 миллионами гривен (3,3 миллиона долларов) предприятия, входящего в госконцерн "Укроборонпром", сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

По данным ведомства, предприятие — экспортер продукции военного назначения украинского производства привлекло компанию-нерезидента для посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. Но всю работу фактически выполняли сотрудники госкомпании.

© Фото : Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Цех по ремонту и производству бронетехники "Укроборонпрома" и Rheinmetall

Техническая сторона

С технической точки зрения возможность отслеживания расходования средств на Украине есть, но с существенными ограничениями, отмечает заместитель директора АНО "Центр развития законодательства", член экспертного клуба "Дигория" Дмитрий Матюшенков.

В теории контроль за многомиллиардной помощью всегда выглядит как выстроенная прозрачная система отчетности и аудита. На практике ситуация куда сложнее, указывает кандидат политических наук, доцент факультета политических исследований ИОН РАНХиГС Сергей Маргулис.

"После того как средства попадают в финансовое поле страны-получателя, возможность их детально отследить резко снижается. Можно понять общие направления расходования — на что деньги были заложены, какие программы профинансированы, — но значительная часть потоков фактически "размывается". Особенно если учитывать сложность самой структуры распределения и множество посредников. Поэтому говорить о полном и точном контроле не приходится", — объясняет он.

Сами расследования в подобных случаях зачастую носят скорее политико-информационный, нежели финансовый характер. Формально выделенные деньги и заявленные цели пытаются сопоставить и проверить фактическое расходование средств. На практике же к системным выводам или реальной ответственности такие действия не приводят, соглашаются эксперты. Тем более что Киев — фактически банкрот, и рассчитаться по долгам не может, так что антикоррупционные дела будут использовать скорее как инструмент политического давления, в том числе в контексте переговорного процесса.

Невмешательство со стороны ЕС объясняется формой финансирования — кредиты формально подлежат возврату, что снижает необходимость жесткого аудита. К тому же европейские игроки не заинтересованы в дискредитации Киева. "Для них Украина остается важным элементом противостояния с Россией, и любые удары по ее репутации автоматически бьют и по их собственной политической линии", — говорит Маргулис.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Со своей стороны, США подталкивают Киев к переговорам и территориальным уступкам, поэтому давление будет только усиливаться, прогнозирует Матюшенков. И тут у Вашингтона богатый арсенал рычагов. Наиболее эффективны финансовые инструменты: приостановка помощи на 90 дней и сокращение программ USAID уже применялись, также возможна блокировка доступа к механизму PEACE Всемирного банка.