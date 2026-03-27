Отдел с рыбными консервами в супермаркете

Объем продаж мясных и рыбных консервов вырос в Подмосковье

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В феврале текущего года продажи мясных консервов в Московской области увеличились на 8,13% по сравнению с январем, а рыбных консервов – на 5,45%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Что выбрать для быстрого ужина: сытные мясные консервы или полезные рыбные? Жители Подмосковья активно пополняют запасы обоих вариантов. В последний месяц зимы зафиксирован заметный рост спроса на консервированную продукцию в регионе", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в феврале было приобретено свыше 348 тысяч килограммов мясных консервов, а рыбных консервов – более 449 тысяч килограммов.

"Консервы получают новую популярность – они стали полноценным ингредиентом разнообразных блюд, особенно актуальных весной, когда хочется легкости, но не в ущерб сытности", – заявили в пресс-службе министерства.