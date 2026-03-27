https://ria.ru/20260327/konservy-2083367629.html
Объем продаж мясных и рыбных консервов вырос в Подмосковье
В феврале текущего года продажи мясных консервов в Московской области увеличились на 8,13% по сравнению с январем, а рыбных консервов – на 5,45%, сообщает... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T18:06:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
твой бизнес – новости
консервы
продукты
еда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/45/1529284530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bbf3a3b81751edd6459ba9e325518cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/45/1529284530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55ab0d6711707bdadb22c5a092163463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В феврале текущего года продажи мясных консервов в Московской области увеличились на 8,13% по сравнению с январем, а рыбных консервов – на 5,45%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Что выбрать для быстрого ужина: сытные мясные консервы или полезные рыбные? Жители Подмосковья активно пополняют запасы обоих вариантов. В последний месяц зимы зафиксирован заметный рост спроса на консервированную продукцию в регионе", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в феврале было приобретено свыше 348 тысяч килограммов мясных консервов, а рыбных консервов – более 449 тысяч килограммов.
"Консервы получают новую популярность – они стали полноценным ингредиентом разнообразных блюд, особенно актуальных весной, когда хочется легкости, но не в ущерб сытности", – заявили в пресс-службе министерства.
И добавили, что жители Московской области при выборе консервов отдают предпочтение местной продукции.