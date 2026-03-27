Экс-главврача клиники "Свобода" в Кузбассе отправили под домашний арест

КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест до 18 мая бывшего главного врача клиники "Свобода" Сергея Белова по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать обвиняемому Белову Сергею Сергеевичу… меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 23 суток, то есть до 18 мая 2026 года", – сказал судья.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя СК , который просил заключить Белова под стражу.

Из представленных следствием суду материалов следует, что в августе и декабре 2025 года при заключении договоров платного оказания услуг по предоставлению проживания и питания в клинике незаконно предоставлялись услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.

Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.