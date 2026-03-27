https://ria.ru/20260327/klinika-2083215256.html
Экс-главврача клиники "Свобода" в Кузбассе отправили под домашний арест
2026-03-27T10:28:00+03:00
россия
кемерово
сергей белов
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083220823_0:157:1100:776_1920x0_80_0_0_4ca2694ed7d078dd78d29a0618f599ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083220823_0:23:1095:845_1920x0_80_0_0_85fe736b12106cc20de20764c0dbb1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экс-главврача клиники "Свобода" Белова отправили под домашний арест до 18 мая
КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест до 18 мая бывшего главного врача клиники "Свобода" Сергея Белова по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать обвиняемому Белову Сергею Сергеевичу… меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 23 суток, то есть до 18 мая 2026 года", – сказал судья.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя СК
, который просил заключить Белова
под стражу.
Из представленных следствием суду материалов следует, что в августе и декабре 2025 года при заключении договоров платного оказания услуг по предоставлению проживания и питания в клинике незаконно предоставлялись услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово
были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
В среду суд в Кемерово арестовал до 18 мая директора клиники.