09:57 27.03.2026 (обновлено: 10:28 27.03.2026)
Экс-главврача клиники "Свобода" в Кузбассе отправили под домашний арест
Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест до 18 мая бывшего главного врача клиники "Свобода" Сергея Белова по делу об оказании услуг с... РИА Новости, 27.03.2026
© РИА Новости / Ольга БиткинаБывший главный врач клиники "Свобода" Сергей Белов в зале суда
Бывший главный врач клиники Свобода Сергей Белов в зале суда
© РИА Новости / Ольга Биткина
Бывший главный врач клиники "Свобода" Сергей Белов в зале суда
КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил под домашний арест до 18 мая бывшего главного врача клиники "Свобода" Сергея Белова по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать обвиняемому Белову Сергею Сергеевичу… меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 23 суток, то есть до 18 мая 2026 года", – сказал судья.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя СК, который просил заключить Белова под стражу.
Из представленных следствием суду материалов следует, что в августе и декабре 2025 года при заключении договоров платного оказания услуг по предоставлению проживания и питания в клинике незаконно предоставлялись услуги по купированию абстинентного синдрома гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
В среду суд в Кемерово арестовал до 18 мая директора клиники.
