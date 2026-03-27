https://ria.ru/20260327/klinika-2083211302.html
Экс-главврач клиники в Кемерово не понимает сути предъявленного обвинения
2026-03-27T09:34:00+03:00
кемерово
сергей белов
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083220823_0:157:1100:776_1920x0_80_0_0_4ca2694ed7d078dd78d29a0618f599ce.jpg
https://ria.ru/20260325/klinika-2082880743.html
https://ria.ru/20260325/prokuratura-2082842450.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083220823_0:23:1095:845_1920x0_80_0_0_85fe736b12106cc20de20764c0dbb1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Адвокат Козлов: экс-главврач клиники в Кемерово Белов не понимает сути обвинения
КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Бывший главный врач наркологической клиники "Свобода" в Кемерово Сергей Белов не понимает сути предъявленного ему обвинения в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть пациента, заявил РИА Новости адвокат Белова Василий Козлов.
"После предъявления обвинения мой подзащитный не смог высказать отношение к предъявленному обвинению, потому что мы не понимаем, в чем он обвиняется, поскольку привлечение к уголовное ответственности медицинского работника за оказание медицинской помощи законодателем запрещено", - сказал собеседник агентства.
Адвокат также заявил, что причина смерти пациента клиники, в чем обвиняется Белов
, носит некриминальный характер: мужчина скончался от алкогольной кардиомиопатии, "что свойственно при длительном употреблении алкогольных напитков".
Следствие просит ареста Белова.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово
были задержаны во вторник по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
В среду суд в Кемерово арестовал до 18 мая директора клиники.