09:34 27.03.2026 (обновлено: 13:05 27.03.2026)
Экс-главврач клиники в Кемерово не понимает сути предъявленного обвинения
Адвокат Козлов: экс-главврач клиники в Кемерово Белов не понимает сути обвинения

© РИА Новости / Ольга БиткинаБывший главный врач клиники "Свобода" Сергей Белов в зале суда
Бывший главный врач клиники "Свобода" Сергей Белов в зале суда
КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Бывший главный врач наркологической клиники "Свобода" в Кемерово Сергей Белов не понимает сути предъявленного ему обвинения в оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть пациента, заявил РИА Новости адвокат Белова Василий Козлов.
"После предъявления обвинения мой подзащитный не смог высказать отношение к предъявленному обвинению, потому что мы не понимаем, в чем он обвиняется, поскольку привлечение к уголовное ответственности медицинского работника за оказание медицинской помощи законодателем запрещено", - сказал собеседник агентства.
Адвокат также заявил, что причина смерти пациента клиники, в чем обвиняется Белов, носит некриминальный характер: мужчина скончался от алкогольной кардиомиопатии, "что свойственно при длительном употреблении алкогольных напитков".
Следствие просит ареста Белова.
Бывший главврач и директор наркологической клиники "Свобода" в Кемерово были задержаны во вторник по обвинению в оказании платных услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ без лицензии. По версии следствия, в августе 2025 года в результате противоправных действий бывшего главврача умер 37-летний мужчина, а в декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу.
В среду суд в Кемерово арестовал до 18 мая директора клиники.
