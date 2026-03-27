Китай призвал США провести расследование самоубийства ученого после допроса

ПЕКИН, 27 мар - РИА Новости. Китай призывает США провести расследование случая самоубийства ученого из КНР после его допроса американскими правоохранительными органами, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Как уточнил журналист, задавший вопрос, недавно стало известно, что китайский ученый после допроса правоохранительных органов США покончил жизнь самоубийством.

"Мы глубоко опечалены этой трагедией и уже сделали американской стороне серьезное представление", - сказал Линь Цзянь, уточнив, что дипломаты немедленно связались с родными погибшего и оказывают помощь

По его словам, США уже в течение некоторого времени обобщают концепцию национальной безопасности для политических манипуляций, необоснованно допрашивают китайских студентов и ученых, нарушают законные права и интересы граждан КНР , портят обстановку нормальных человеческих обменов между Китаем и США, а также создают серьезный "эффект запугивания".

"Китай призывает США провести тщательное расследование этого случая, предоставить семье жертвы и Китаю ответственные объяснения, прекратить дискриминационное применение закона против китайских студентов и ученых в США, а также прекратить фабрикацию дел", - добавил Линь Цзянь.