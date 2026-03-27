ВСУ 38 раз за сутки атаковали Курскую область

КУРСК, 27 мар - РИА Новости. ВСУ 38 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 52 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 26 марта до 07.00 27 марта сбито 52 вражеских беспилотника различного типа. 38 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max

Он уточнил, что 14 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в селе Новоивановка Рыльского района повреждено остекление и фасад четырёх домовладений. В деревне Ярославка Хомутовского района повреждён трактор, автомобиль и фасад гаража", - добавил он.