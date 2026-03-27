Избитую людьми в Бразилии капибару смогут вернуть в природу
05:35 27.03.2026 (обновлено: 10:34 27.03.2026)
Избитую людьми в Бразилии капибару смогут вернуть в природу
Состояние капибары, пострадавшей от людей в Бразилии, значительно улучшилось, ее смогут вернуть в дикую природу, рассказал РИА Новости ветеринар Джефферсон... РИА Новости, 27.03.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Мужчины избили капибару в Бразилии
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 мар — РИА Новости. Состояние капибары, пострадавшей от людей в Бразилии, значительно улучшилось, ее смогут вернуть в дикую природу, рассказал РИА Новости ветеринар Джефферсон Пирес, занимающийся ее лечением.
"Капибара чувствует себя хорошо. Ее состояние значительно улучшилось. Она прибыла сюда в крайне дезориентированном состоянии, с носовым кровотечением и травмой левого глаза, а также с несколькими ранами на ребрах, туловище", — сказал специалист.

Капибара попала в центр реабилитации после того, как ее жестоко избили. По этому делу задержали восемь человек.
Ветеринар добавил, что животное активно, хорошо ест, пьет и даже начало устраивать беспорядок вокруг себя, что очень типично для капибар: перевернуло емкости с едой, водой и травой. Это хороший знак, полагает Пирес.
"Думаю, мы сможем ее выпустить. Но есть вероятность, что она может потерять зрение в левом глазу. Мы собираемся показать ее офтальмологу. Если она потеряет зрение, ее придется выпустить в экологический парк, подальше от автомобильного движения. Если же зрение будет в норме, она вернется туда, откуда ее привезли", — объяснил он.

Пирес добавил, что впервые столкнулся с таким случаем, и выразил сожаление, что в Бразилии наказание за жестокое обращение с животными несущественное. Вместе с тем, рассказал он, этот инцидент получил большую огласку в обществе, многие люди пишут ему, спрашивают, чем и как можно помочь животному.
Капибары находятся под защитой бразильского природоохранного законодательства.
