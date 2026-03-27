Израиль атаковал завод по производству тяжелой воды в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали завод по производству тяжелой воды в Араке в центральной части Ирана после выявления предполагаемых попыток реконструировать объект, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад после выявления попыток по реконструкции объекта израильские ВВС нанесли удар по заводу по производству тяжелой воды в Араке — ключевому объекту по производству плутония для ядерного оружия", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.