15:17 27.03.2026 (обновлено: 15:22 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/ispaniya-2083315502.html
В Испании провели эвтаназию парализованной девушке с депрессией
В Испании провели эвтаназию парализованной девушке с депрессией
В Испании провели эвтаназию парализованной девушке с депрессией

В Испании провели эвтаназию парализованной после попытки суицида девушке

МАДРИД, 27 мар - РИА Новости. Жительница Испании, 25-летняя Ноэлия Кастильо, которую частично парализовало после попытки самоубийства, умерла после проведения эвтаназии, сообщила христианская ассоциация юристов Abogados Cristianos.
Газета New York Post ранее писала, что ноги девушки парализовало из-за попытки самоубийства. На такой шаг ее подтолкнуло групповое изнасилование, которому она подверглась в государственном центре для уязвимой молодежи в 2022 году. Ноэлия получила право на эвтаназию после того, как комиссия специалистов признала ее состояние "необратимым", сопровождающимся "сильной зависимостью, болью и хроническим страданием".
"Эвтаназия Ноэлии уже была проведена. В Abogados Cristianos глубоко сожалеют о ее смерти и заявляют, что этот случай выявляет серьезные недостатки закона об эвтаназии, который не защищает наиболее уязвимых людей. Мы призываем политиков сделать так, чтобы ее история послужила поводом для срочных изменений и не допустила повторения подобных случаев", - говорится в сообщении ассоциации в социальной сети X.
По данным организации, процедуру провели после длительного судебного процесса, растянувшегося более чем на полтора года. Отец девушки при поддержке Abogados Cristianos пытался оспорить решение, однако суды различных инстанций признали эвтаназию законной.
Случай вызвал широкий общественный резонанс в Испании. В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг эвтаназии, при этом часть пользователей выступала против процедуры, публикуя призывы отказаться от нее.
Закон об эвтаназии действует в Испании с 2021 года и допускает оказание помощи в прекращении жизни при наличии тяжелого и неизлечимого состояния, сопровождающегося страданиями.
