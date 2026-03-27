Иран не пойдет на переговоры с США на фоне продолжающихся ударов, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ситуация, при которой США одновременно наносят удары по Ирану и призывают его к переговорам, является для Ирана недопустимой, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, заявил МИД Ирана
25 марта, 09:47
Рейтер отмечает, что ответ Ирана на предложение Соединенных Штатов о мирных переговорах изначально ожидался в пятницу или субботу.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.