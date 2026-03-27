"Катастрофическое поражение". Удар Ирана по США вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. США рискуют потерпеть катастрофическое поражение в конфликте с Ираном, заявил профессор политологии Чикагского университета Роберт Пейп в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.
"США рискуют потерпеть катастрофическое поражение, поскольку стремление к недостижимой в военном отношении политической цели смены властей исключительно с воздуха ведет непосредственно к наземному конфликту", — сказал он.
Хотя первоначальные удары причинили большой ущерб Ирану, они не привели к желаемому политическому результату — безоговорочной капитуляции. Однако следующая фаза может спровоцировать неконтролируемую эскалацию, заключил профессор.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".