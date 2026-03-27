В Иране заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся
Переговоры между США и Ираном не ведутся, Тегеран не уверен в серьезности намерений американской администрации урегулировать конфликт, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 27.03.2026
В Иране заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся
Малеки: Тегеран не уверен в серьезности США урегулировать конфликт
ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном не ведутся, Тегеран не уверен в серьезности намерений американской администрации урегулировать конфликт, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил об успешных переговорах с Ираном
и высоких шансах на мирное урегулирование. Он также отметил, что в ответ на просьбу Тегерана
он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля. Такую просьбу Иран не подтверждал.
"В настоящее время каких-либо переговоров не ведется... При этом остается непонятным, с кем именно нам требуется вести переговоры. По этой причине мы наотрез отказываемся от этого. Мы всегда подчеркивали: если начнется война, то, возможно, ее развяжете вы (США - ред.), но мы ее закончим", - сказал РИА Новости Малеки.
По его словам, в Тегеране не верят в серьезность переговорного процесса с США.
Источник в силовых иранских структурах сообщил РИА Новости, что исламская республика готова к активизации "точных и эффективных ударов" в конфликте с США и Израилем
, несмотря на заявления Вашингтона
о переговорном процессе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.