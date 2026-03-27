21:39 27.03.2026 (обновлено: 21:40 27.03.2026)
В Иране заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся
Переговоры между США и Ираном не ведутся, Тегеран не уверен в серьезности намерений американской администрации урегулировать конфликт, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 27.03.2026
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся

Малеки: Тегеран не уверен в серьезности США урегулировать конфликт

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном не ведутся, Тегеран не уверен в серьезности намерений американской администрации урегулировать конфликт, заявил РИА Новости член комитета национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Федахосейн Малеки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. Он также отметил, что в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля. Такую просьбу Иран не подтверждал.
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
КСИР: Иран отойдет от принципа "око за око" при атаках на США и Израиль
Вчера, 20:26
"В настоящее время каких-либо переговоров не ведется... При этом остается непонятным, с кем именно нам требуется вести переговоры. По этой причине мы наотрез отказываемся от этого. Мы всегда подчеркивали: если начнется война, то, возможно, ее развяжете вы (США - ред.), но мы ее закончим", - сказал РИА Новости Малеки.
По его словам, в Тегеране не верят в серьезность переговорного процесса с США.
Источник в силовых иранских структурах сообщил РИА Новости, что исламская республика готова к активизации "точных и эффективных ударов" в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Вашингтона о переговорном процессе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Рубио рассказал о прогрессе в переговорах США и Ирана
Вчера, 19:41
 
