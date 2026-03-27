МИД Ирана обвинил США в нарушении обещания приостановить атаки
21:07 27.03.2026 (обновлено: 22:43 27.03.2026)
МИД Ирана обвинил США в нарушении обещания приостановить атаки
Очередные нападения на иранские объекты противоречат объявленной Вашингтоном отсрочке по атакам, заявил глава МИД Аббас Аракчи. РИА Новости, 27.03.2026
МИД Ирана обвинил США в нарушении обещания приостановить атаки

Аракчи: Иран потребует высокую цену за удары США и Израиля по ядерным объектам

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Очередные нападения на иранские объекты противоречат объявленной Вашингтоном отсрочке по атакам, заявил глава МИД Аббас Аракчи.
Как отметил министр, речь идет об израильских ударах по двум сталелитейным заводам, электростанции и гражданским ядерным объектам.
"Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атаки противоречат объявленному президентом США дэдлайну для дипломатии. Иран потребует высокую цену за преступления Израиля", — написал Аракчи в соцсети X.
Ранее сегодня сообщалось об ударах по тяжеловодному исследовательскому реактору в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане.
Накануне Дональд Трамп заявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого газета NYT сообщила, что Соединенные Штаты передали ИРИ план по прекращению конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер". Как передавал телеканал Press TV, Тегеран не принял этот план и выдвинул свои условия.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
