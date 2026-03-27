КСИР нанес ответный удар по военным США и Израиля на острове Бубиян
21:03 27.03.2026
КСИР нанес ответный удар по военным США и Израиля на острове Бубиян
КСИР нанес ответный удар по военным США и Израиля на острове Бубиян - РИА Новости, 27.03.2026
КСИР нанес ответный удар по военным США и Израиля на острове Бубиян
КСИР нанес ответный удар по группам военных США и Израиля на кувейтском острове Бубиян, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T21:03:00+03:00
2026-03-27T21:03:00+03:00
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023282468_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_0cc9ec5d8e8975dcff3ee314ec7e47d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР нанес ответный удар по военным США и Израиля на острове Бубиян

Mehr: КСИР нанес ответный удар по военным США и Израиля на острове Бубиян

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий иранских вооруженных сил рядом с ракетой в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. КСИР нанес ответный удар по группам военных США и Израиля на кувейтском острове Бубиян, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление КСИР.
"Военно-морские силы КСИР нанесли внезапный комбинированный удар с использованием различных разрушительных беспилотников и баллистических ракет, поразив несколько мест скопления американо-сионистских террористов на острове Бубиян", - говорится в материале агентства.
В КСИР заявили, что в ходе удара было якобы ликвидировано большое количество американских морских пехотинцев, раненые военные были госпитализированы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
КСИР: Иран отойдет от принципа "око за око" при атаках на США и Израиль
Вчера, 20:26
 
