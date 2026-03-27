20:45 27.03.2026
Россия рассказала в СБ ООН об угрозах из-за атак рядом с АЭС "Бушер"
Россия рассказала в СБ ООН об угрозах из-за атак рядом с АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС "Бушер". Архивное фото
ООН, 27 мар - РИА Новости. РФ на консультациях СБ ООН по Ирану рассказала членам совета об угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате атак в непосредственной близости от АЭС "Бушер", сообщило российское постпредство при Всемирной Организации.
В пятницу по инициативе РФ состоялись закрытые консультации Совета безопасности ООН в связи с гуманитарными последствиями нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, вызванного агрессией США и Израиля в отношении Ирана.
"Российская сторона привела данные о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, уничтожении гражданской инфраструктуры, атаках на образовательные и учебные учреждения", - говорится в сообщении дипмиссии.
Особое внимание привлекли к удару по школе для девочек в Минабе 28 февраля, в результате которого погибли как минимум 175 человек, большинство из которых - маленькие дети, подчеркнуло постпредство.
"Остановились и на угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате ударов в непосредственной близости от АЭС "Бушер". Осудили атаки на гражданскую инфраструктуру во всех странах региона", - добавила дипмиссия.
