Россия рассказала в СБ ООН об угрозах из-за атак рядом с АЭС "Бушер"

ООН, 27 мар - РИА Новости. РФ на консультациях СБ ООН по Ирану рассказала членам совета об угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате атак в непосредственной близости от АЭС "Бушер", сообщило российское постпредство при Всемирной Организации.

"Российская сторона привела данные о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, уничтожении гражданской инфраструктуры, атаках на образовательные и учебные учреждения", - говорится в сообщении дипмиссии.

Особое внимание привлекли к удару по школе для девочек в Минабе 28 февраля, в результате которого погибли как минимум 175 человек, большинство из которых - маленькие дети, подчеркнуло постпредство.