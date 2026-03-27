Россия рассказала в СБ ООН об угрозах из-за атак рядом с АЭС "Бушер"
2026-03-27T20:45:00+03:00
РФ на консультациях СБ ООН рассказала об угрозах из-за атак на АЭС "Бушер"
ООН, 27 мар - РИА Новости. РФ на консультациях СБ ООН по Ирану рассказала членам совета об угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате атак в непосредственной близости от АЭС "Бушер", сообщило российское постпредство при Всемирной Организации.
В пятницу по инициативе РФ
состоялись закрытые консультации Совета безопасности ООН
в связи с гуманитарными последствиями нынешнего кризиса на Ближнем Востоке
, вызванного агрессией США
и Израиля
в отношении Ирана
.
"Российская сторона привела данные о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, уничтожении гражданской инфраструктуры, атаках на образовательные и учебные учреждения", - говорится в сообщении дипмиссии.
Особое внимание привлекли к удару по школе для девочек в Минабе 28 февраля, в результате которого погибли как минимум 175 человек, большинство из которых - маленькие дети, подчеркнуло постпредство.
"Остановились и на угрозах ядерной и физической ядерной безопасности, создаваемых в результате ударов в непосредственной близости от АЭС "Бушер
". Осудили атаки на гражданскую инфраструктуру во всех странах региона", - добавила дипмиссия.