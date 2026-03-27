"Вернутся лишь гробы". На Западе пришли в ужас от произошедшего в Иране

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Читатели британского издания Telegraph раскритиковали эвакуацию американских военных с баз на Ближнем Востоке из-за активных атак Ирана.
Как уточняется, теперь солдаты работают из расположенных поблизости отелей и офисных зданий.
"Разворошили осиное гнездо... Американские спецслужбы тщательно подготовились перед нанесением ударов, не так ли?" — написал один комментатор.
"Иранцам не составит труда выяснить, где находятся эти отели и офисные здания, а затем атаковать их. Либо уходите полностью, либо оставайтесь на своих базах и защищайте их должным образом", — отметил другой.
"Операция "Ярость Эпштейна"! Американские войска прячутся в отелях, укрываясь среди мирного населения. Европейские экономики скатываются к стагфляции и краху", — добавил еще один читатель.
"У Вашингтона есть два варианта: сдаться и уйти сейчас или дождаться, пока в США вернутся мешки и гробы. Смены режима не будет. С воздуха невозможно уничтожить ничего такого, что Иран не смог бы восполнить", — резюмировали комментаторы.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
