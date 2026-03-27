"Это козырь". Дерзкий ход Ирана вызвал изумление на Западе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран обрел значительное преимущество в конфликте с США и Израилем, перекрыв движение по Ормузскому проливу, пишет Spiegel.
"Ормузский пролив — козырь Тегерана в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Здесь Иран может продемонстрировать свою мощь и спровоцировать противников, прежде всего Белый дом", — говорится в публикации.
Как пишет издание, блокада пролива привела к резкому росту цен на топливо во всем мире, при этом даже США ощутили экономические последствия такого шага Ирана.
Для Белого Дома тот факт, что его противник получил полный контроль над важнейшим в мире проливом, — это позор, резюмируется в материале.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время противники обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".