"Это козырь". Дерзкий ход Ирана вызвал изумление на Западе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран обрел значительное преимущество в конфликте с США и Израилем, перекрыв движение по Ормузскому проливу, пишет Spiegel.

Для Белого Дома тот факт, что его противник получил полный контроль над важнейшим в мире проливом, — это позор, резюмируется в материале.