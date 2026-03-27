США и Израиль атаковали два ядерных объекта в Иране

ТЕГЕРАН, 27 мар — РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по двум ядерным объектам в Иране.
"Тяжеловодный комплекс в районе Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет", — передает Fars со ссылкой на местные власти.
Нападению подвергся также завод по производству уранового концентрата в Эрдекане на юге страны. По данным ОАЭИ, утечек не произошло.
Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива бить по ядерным объектам в Иране. До этого они несколько раз атаковали комплекс в Натанзе. Сообщений о загрязнении не поступало.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.