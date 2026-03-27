15:07 27.03.2026
"Серьезные потери". Произошедшее в Иране вызвало панику на Западе
Иран обрел явное стратегическое преимущество перед противниками благодаря своей невозмутимости, пишет журнал The Economist. РИА Новости, 27.03.2026
The Economist: Иран обрел явное стратегическое преимущество перед противниками

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иран обрел явное стратегическое преимущество перед противниками благодаря своей невозмутимости, пишет журнал The Economist.
"На фоне назревшей неопределенности власти Ирана остаются невозмутимыми. Что характерно, теперь они обрели стратегическое преимущество перед противниками. <…> Да, исламская республика понесла серьезные потери. Часть ее руководства и сотни мирных жителей погибли. <…> Однако власти выстояли. Как мы предупреждали, когда эта война только началась, само их выживание станет в некотором смысле победой", — говорится в публикации.
Как отмечается, этот конфликт также доказал, что Ирану не только вполне по силам перекрыть Ормузский пролив, но и удержать свою железную хватку.
"Несмотря на всю мощь и изощренность военного наступления Америки и Израиля, Иран убежден, что преимущество на его стороне. Иран показал, что и причинять, и терпеть боль он умеет лучше Америки", — резюмируется в статье.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
