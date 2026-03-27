Иран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США, заявил источник

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Иран готов к активизации "точных и эффективных ударов" в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. Он также отметил, что в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля. Такую просьбу Иран не подтверждал.
"В течение прошедшей недели количество операций Ирана и фронта сопротивления (союзников Ирана в регионе - ред.) против США и Израиля и их интересов каждый день было вдвое кратно действиям противника. Мы продолжаем оставаться готовыми и к расширению точных и эффективных ударов, не обращая внимание на возгласы Трампа", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.