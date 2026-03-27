Рейтинг@Mail.ru
Иран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США, заявил источник - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 27.03.2026 (обновлено: 14:50 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/iran-2083298321.html
Иран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США, заявил источник
Иран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США, заявил источник - РИА Новости, 27.03.2026
Иран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США, заявил источник
Иран готов к активизации "точных и эффективных ударов" в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T14:23:00+03:00
2026-03-27T14:50:00+03:00
тегеран (город)
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
израиль
дональд трамп
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec6a91073e50f5cc562dc710ee7378c9.jpg
https://ria.ru/20260327/iran-2083284263.html
тегеран (город)
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078296111_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6876b0c04822319ae1a3c9b594bc6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, израиль, дональд трамп, али хаменеи
Тегеран (город), США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Иран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США, заявил источник

РИА Новости: Тегеран готов к активизации ударов, несмотря на заявления США

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Иран готов к активизации "точных и эффективных ударов" в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Вашингтона, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. Он также отметил, что в ответ на просьбу Тегерана он распорядился приостановить удары по энергетическим объектам страны на 10 дней - до 6 апреля. Такую просьбу Иран не подтверждал.
"В течение прошедшей недели количество операций Ирана и фронта сопротивления (союзников Ирана в регионе - ред.) против США и Израиля и их интересов каждый день было вдвое кратно действиям противника. Мы продолжаем оставаться готовыми и к расширению точных и эффективных ударов, не обращая внимание на возгласы Трампа", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории. В первый же день конфликта был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Бойцы Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Иран не намерен прекращать боевые действия с США, сообщил источник
Вчера, 13:42
 
Тегеран (город)СШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИзраильДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала