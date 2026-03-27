https://ria.ru/20260327/iran-2083284263.html
Иран не намерен прекращать боевые действия с США, сообщил источник
2026-03-27T13:42:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_d03c78fab8c4a4babce90c617eda823b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078673990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_7544ae5fc9861b6ccdd262108e137950.jpg
ТЕГЕРАН, 27 мар — РИА Новости. Тегеран не планирует прекращать боевые действия с Вашингтоном и Тель-Авивом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ИРИ.
«
"Иран в настоящий момент достиг ряда целей в своей операции возмездия, но если США и израильтяне хотят выйти из войны, то мы к этому вовсе не готовы", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, иранские военные готовы усилить атаки, несмотря на последние заявления Вашингтона. В четверг глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер"
. Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
При этом в последнее время в СМИ появилась информация о вероятной подготовке США к наземной операции в Иране. Как писал Axios, на Ближний Восток могут перебросить еще десять тысяч американских военных.
По данным CNN, Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.
Иранские власти предупреждали, что в случае нападения на Харк противника унизят сильнее, чем в Ормузском проливе. Они пообещали превратить нефтегазовые объекты на Ближнем Востоке
в "горы пепла", если американские военные рискнут аннексировать остров.