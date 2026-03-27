Иран не намерен прекращать боевые действия с США, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 27 мар — РИА Новости. Тегеран не планирует прекращать боевые действия с Вашингтоном и Тель-Авивом, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ИРИ .

« "Иран в настоящий момент достиг ряда целей в своей операции возмездия, но если США и израильтяне хотят выйти из войны, то мы к этому вовсе не готовы", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, иранские военные готовы усилить атаки, несмотря на последние заявления Вашингтона. В четверг глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.

За день до этого NYT сообщила, что США передали ИРИ план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер" . Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.

При этом в последнее время в СМИ появилась информация о вероятной подготовке США к наземной операции в Иране. Как писал Axios, на Ближний Восток могут перебросить еще десять тысяч американских военных.

По данным CNN, Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.