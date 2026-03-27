КСИР призвал жителей Ближнего Востока покинуть места дислокации войск США

ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана призвал жителей в странах Ближнего Востока покинуть места дислокации войск США.

"Покиньте места дислокации американских сил, чтобы вам не было причинено вреда", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана

Корпус стражей заявил, что намерен найти и уничтожить американских военных, которые пользуются гражданскими объектами в качестве щита, и отметил, что военные США "безжалостно убивают гражданское население Ирана".

Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что военные США покинули американские базы в странах Персидского залива и прячутся в отелях и офисах государств залива. В этой связи он порекомендовал отелям отказать размещать у себя солдат.