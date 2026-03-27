КСИР призвал жителей Ближнего Востока покинуть места дислокации войск США
РІА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T15:37:00+03:00
ТЕГЕРАН, 27 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана призвал жителей в странах Ближнего Востока покинуть места дислокации войск США.
"Покиньте места дислокации американских сил, чтобы вам не было причинено вреда", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовала гостелерадиокомпания Ирана
Корпус стражей заявил, что намерен найти и уничтожить американских военных, которые пользуются гражданскими объектами в качестве щита, и отметил, что военные США "безжалостно убивают гражданское население Ирана".
Кроме того, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что военные США покинули американские базы в странах Персидского залива и прячутся в отелях и офисах государств залива. В этой связи он порекомендовал отелям отказать размещать у себя солдат.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.