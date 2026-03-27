МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС России передало представителям правительства Ирана 313 тонн медикаментов, доставленных по железной дороге в рамках гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Представители МЧС России передали иранской стороне в рамках гуманитарной помощи Исламской Республике Иран вторую крупную партию лекарственных препаратов. 313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что гуманитарная помощь оказана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Успешно осуществить операцию удалось благодаря содействию азербайджанской стороны, которая поддержала проведение гуманитарной миссии. Также ранее через территорию Азербайджанской Республики был осуществлен вывоз российских граждан, покинувших зону конфликта наземным путем", - подчеркнули в МЧС России.
В США рассказали, как Россия переиграла Трампа в Иране
