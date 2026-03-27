МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 27.03.2026
11:51 27.03.2026 (обновлено: 12:08 27.03.2026)
МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи
МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 27.03.2026
МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи
МЧС России передало представителям правительства Ирана 313 тонн медикаментов, доставленных по железной дороге в рамках гуманитарной помощи, рассказали РИА... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T11:51:00+03:00
2026-03-27T12:08:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
иран
владимир путин
россия
иран
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, иран, владимир путин
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Иран, Владимир Путин
МЧС передало Ирану 313 тонн гуманитарной помощи

МЧС передало Ирану 313 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи

Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. МЧС России передало представителям правительства Ирана 313 тонн медикаментов, доставленных по железной дороге в рамках гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Представители МЧС России передали иранской стороне в рамках гуманитарной помощи Исламской Республике Иран вторую крупную партию лекарственных препаратов. 313 тонн медикаментов доставили железнодорожным транспортом в город Астара, где их передали уполномоченным представителям правительства Ирана", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что гуманитарная помощь оказана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Успешно осуществить операцию удалось благодаря содействию азербайджанской стороны, которая поддержала проведение гуманитарной миссии. Также ранее через территорию Азербайджанской Республики был осуществлен вывоз российских граждан, покинувших зону конфликта наземным путем", - подчеркнули в МЧС России.
В США рассказали, как Россия переиграла Трампа в Иране
23 марта, 03:31
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреИранВладимир Путин
 
 
