Израиль заявил о втором за день ракетном запуске из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала второй за день ракетный запуск из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

« "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

По данным израильской системы оповещения об угрозе обстрелов, жители ряда регионов в южной части Израиля получили предварительной уведомление о необходимости находиться вблизи защищенных помещений.